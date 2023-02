Stei. Liceul Tehnologic "Unirea" - In Cipru, al doilea flux de mobilitate

Daca primul flux de mobilitate pentru elevii si cadrele didactice de la LT "Unirea" Stei in cadrul unui proiect Erasmus+ s-a derulat la finalul anului trecut, in Italia, al doilea flux de mobilitate se va derula in Cipru, unde cativa "uniristi" vor uita de minivacanta de care vor beneficia ceilalti colegi.Proiectul Erasmus+ in valoare de 95.560 euro, are ca grup tinta 36 de elevi de la calificarile profesionale: Tehnician in activitati economice, Tehnician operator tehnica de calcul, ... citeste toata stirea