Stei. Liceul Tehnologic "Unirea" - Mobilitatea din Ungaria, un real succes

La Liceul Tehnologic "Unirea" Stei, a carui conducere este compusa din ing. prof. Adrian Gruie, director, si prof. Cristian Vieriu, director adjunct, se deruleaza, pe parcursul a doi ani, in perioada 2020-2022, proiectul "Creating Digital Dictionaries and Mobile Apps for Learning Foreign Languages", cu un grant de 26.426 euro, al carui coordonator este prof. dr. Adela Lucus.Dupa ce primul flux de mobilitate din cadrul acestui proiect s-a derulat in luna martie in Slovacia, unde au participat ... citeste toata stirea