Stei. Momente inaltatoare la poalele Muntilor Apuseni - "Bihorul Colinda"

Printre cele peste 60 de actiuni in care colindatori de toate varstele vor sustine concerte in cadrul proiectului "Bihorul Colinda", un demers cultural prin care se promoveaza traditiile de Craciun din judet, se regaseste si orasul Stei.Ajuns la editia a III-a, proiectul "Bihorul Colinda" se desfasoara in cadrul unui parteneriat intre Consiliul Judetean Bihor, biserici, Centrul de Cultura al Judetului Bihor, Biblioteca Judeteana "Gheorghe Sincai", Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor si ... citește toată știrea