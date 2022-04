Stoltenberg: NATO va continua sa sustina Ucraina si vrea un rol activ in Asia, pentru contracararea Chinei

"Tocmai am finalizat o reuniune consistenta a ministrilor de Externe din NATO. Am stabilit ca trebuie sa intensificam sustinerea acordata Ucrainei, astfel incat Ucraina sa triumfe in contextul invaziei Rusiei. Am convenit ca trebuie sa sustinem alti parteneri regionali supusi presiunilor. Si am stabilit sa intensificam cooperarea cu partenerii nostri din Asia-Pacific, intrucat criza are implicatii mondiale", a declarat Jens Stoltenberg, conform agentiei MEDIAFAX, in conferinta de presa ... citeste toata stirea