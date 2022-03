Strategia de Dezvoltare a judetului Bihor, aprobata in CJ

Consiliul Judetean Bihor a aprobat, in sedinta ordinara de joi, in unanimitate, Strategia integrata de dezvoltare durabila a judetului Bihor 2021 - 2027. Vicepresedintele CJ Bihor, Mircea Malan, a dat asigurari ca strategia de dezvoltare nu este un document facut doar de dragul birocratiei si care va fi uitat intr-un sertar, imediat dupa ce va fi aprobat. "Aceasta strategie este realizata cu fonduri europene, de o echipa de profesori de la Universitatea Babes Bolyai. Avand in vedere ca, in ... citeste toata stirea