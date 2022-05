Street Food Festival a animat Cetatea - Concerte, dans si arome inedite

Cetatea Oradea a gazduit, in perioada 19-22 mai, Street Food Festival, o aventura culinara care a cucerit mii de oradeni in weekend. Anul acesta conceptul a fost #gourmetAF si #funAF.Astfel, participantii s-au bucurat de tasty international street food, food tours ghidate, meniuri de degustare si amazing drinks, dar si de live music & DJ sets de la artistii preferati, dance garden, picnic place, amazing locations, booktruck, cool brand activation.De vineri pana duminica, Robin and the ... citeste toata stirea