Structura anului scolar va suferi modificari drastice din anul scolar 2022 - 2023

El a precizat ca, potrivit propunerii agreate, anul scolar va incepe pe data de 5 septembrie 2022, cu un prim modul de invatare, si se va incheia in 16 iunie 2023. Intre 24 si 3 octombrie 2022 ar urma sa fie o prima vacanta, acordata tuturor elevilor si prescolarilor. Modulul al doilea de invatare se va derula pana in preajma sarbatorilor de iarna cand va incepe a doua vacanta, cea de iarna, din 23 decembrie 2022 pana in 8 ianuarie 2023. Al treilea modul de invatare va incepe pe 9 ianuarie 2023. ... citeste toata stirea