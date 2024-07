Studentii din Oradea vor avea conditii "premium": Rectorul Bungau a semnat contractul de finantare pentru un nou camin si o noua cantina

In campusul Universitatii din Oradea se vor construi un camin nou si o cantina noua, finantarea de 40 de milioane lei fiind asigurata de Ministerul Educatiei, prin PNRR.Contractul a fost semnat de rectorul Constantin Bungau sambata, la Cluj-Napoca, in cadrul unei ceremonii la care a participat ministra Educatiei, Ligia Deca."Asa cum am mai spus, ne dorim sa asiguram conditii *premium*, in ceea ce priveste infrastructura didactica, cazarea si masa celor care vor sa invete la Universitatea ... citește toată știrea