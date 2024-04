Studentii pot candida pentru un loc in Consiliul de Administratie al Universitatii din Oradea

Studentii Universitatii din Oradea care vor sa-si reprezinte colegii in Consiliul de Administratie al institutiei, forul care detine conducerea executiva, pot sa-si depuna candidatura.Potrivit unui comunicat transmis vineri de UO, in sedinta Senatului academic de joi s-a decis ca perioada de depunere a candidaturilor studentilor sa fie intre 26 si 30 aprilie."Oricare student al Universitatii din Oradea isi poate depune candidatura pentru pozitia de reprezentant al colegilor sai in Consiliul ... citește toată știrea