SUA anunta ca mai trimite inca 7.000 de militari in Europa, inclusiv in Romania

"Noile forte militare vor include o brigada combatanta cu vehicule blindate si capabilitatile aferente. Vor fi stationate in Germania pentru oferirea de asigurari aliatilor din NATO, pentru descurajarea agresiunii ruse si pentru a fi pregatite sa sustina o serie de necesitati in regiune. Ne asteptam ca trupele sa plece din SUA in urmatoarele zile", a declarat un oficial din cadrul Pentagonului, citat de CNN.Oficialul a facut acest anunt imediat dupa ce presedintele Joseph Biden a declarat ... citeste toata stirea