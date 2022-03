Sub 500 de cazuri active Covid-19 in judetul Bihor. 81 de vaccinari si 40 de doze irosite

Pe parcursul zilei de luni, 7 martie, in judetul Bihor au fost confirmate 107 infectari noi, in timp ce 199 de pacienti au fost declarati vindecati.Numarul bihorenilor care vaccineaza a scazut drastic, la sub 100 pe zi.Echipe mixte de politisti si jandarmi au verificat 552 de persoane carantinate si 385 persoane izolate la domiciliu. De asemenea, echipele mixte au efectuat verificari cu privire la respectarea masurilor de protectie individuala si a prevederilor legale in vigoare fiind ... citeste toata stirea