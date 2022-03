Sub 600 cazuri active de COVID in Bihor

Potrivit datelor prezentate de catre DSP Bihor, in ultimele 24 de ore au fost diagnosticate doar 64 cazuri noi. Noile infectari au fost confirmate in urma prelucrarii a 1.033 de teste PCR si Antigenice, reprezentand un procent de pozitivare de 6.19%.Numarul vindecarilor raportate este aproape dublu fata de cel al cazurilor, fiind vindecati 123 de bihoreni, in ultimele 24 de ore.Numarul pacientilor internati la ATI a scazut cu 2 fata de ziua precedenta, iar cel al deceselor a crescut cu 6. ... citeste toata stirea