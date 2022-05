Suc de mere si visine, retras din magazinele Kaufland

Reteaua de magazine Kaufland retrage un lot din produsul "Vreau din Romania Suc de mere si visine 3L", dupa ce, in urma verificarilor periodice, s-a decelat o depasire a valorii admise pentru patulina in acest produs. Articolul mentionat a fost comercializat in magazinele Kaufland in perioada 17.03.2022-03.05.2022.Intrucat nu poate fi exclus vreun risc asupra sanatatii si din motive ce tin de siguranta consumatorului, Kaufland a reactionat fara intarziere si a retras de la comercializare ... citeste toata stirea