Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi, la summitul Comunitatii Politice Europene (CPE), aflat in desfasurare in Republica Moldova, "coalitii" pentru sisteme de aparare antiaeriana Patriot si avioane de lupta moderne pentru tara sa, transmite DPA."O coalitie de (sisteme) Patriot care va pune capat santajului rus cu rachete balistice, si o coalitie de avioane de lupta moderne care va dovedi ca teroarea impotriva cetatenilor nostri nu are nicio sansa" sunt "componente decisive", ... citeste toata stirea