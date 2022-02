Super show in pauza Super Bowl 2022: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige & Kendrick Lamar

Cu aceasta victorie, Rams, al caror ultim titlu NFL a fost castigat in urma cu 22 de ani, pe vremea cand echipa reprezenta orasul St. Louis, s-au alaturat celor de la Tampa Bay Buccaneers, devenind singurele echipe care au castigat un Super Bowl pe teren propriu, editia din acest an fiind gazduita de noua arena SoFi, din apropierea orasului californian.Ecranul InfinituluiOdata intrati pe stadion, fanii sunt intampinati de un ecran infinit de 360 de grade, cu doua fete, care ii atrage in ... citeste toata stirea