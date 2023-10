Carta Alba a Jurnalistului este un document prin care copiii vorbesc in mod direct cu jurnalistii despre nevoile pe care le au pentru a se simti cu adevarat in siguranta.Ideea acestui document a pornit de la nevoile copiilor de a fi protejati in mass media, scrisa, online si audio-vizual. In 2021, Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) a primit un email de la un tanar care marturisea ca a fost nevoit sa se mute din tara, dupa ce imagini cu el si cu mediul sau ... citeste toata stirea