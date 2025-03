Sute de paini oferite la prima editie din acest an - Oradea doneaza o paine

"Valoarea unui om rezida in ceea ce da el si nu in ceea ce este capabil sa primeasca", spunea Albert Einstein".Editia 26 a proiectului "Oradea doneaza o paine", s-a desfasurat in data de 22 ianuarie, prima editie a acestui an. In timpul evenimentului, s-au daruit 581 paini si au fost ajutate 146 persoane. La sfarsitul evenimentului, 435 paini au fost distribuite dupa cum urmeaza: 320 la Manastirea "Sfintei Cruci", 80 la parintele care ... citește toată știrea