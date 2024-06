Swimathon: ne face(m) bine!

Undeva in Patericul egiptean, un Parinte al Pustiei spunea: "Daca vrei sa faci bine si nu poti sa-l faci acolo unde esti, sa nu te amagesti ca ai putea in alta parte". Parea ca anticipeaza, cu veacuri in urma, editia din acest an a Swimathon Oradea!In cifre, inca provizorii, binele pe care ni-l facem arata astfel: 16 cauze si proiecte beneficiare, din toate domeniile de interes ale comunitatii, de la educatie la cauze medicale, trecand prin cele sociale, de protejare a mediului inconjurator ... citește toată știrea