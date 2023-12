Au inceput inscrierile pentru exceptionala tabara de formare a abilitatilor de jurnalism de date si storytelling sustinuta de Rob Gebeloff, de la The New York Times, Crina Boros si Ruxandra Hurezean.Tabara va avea loc in perioada 25-27 ianuarie 2024.Ca parte a proiectului "Democratia la patrat: Uniti pentru schimbare", Freedom House Romania si Expert Forum sponsorizeaza participarea a 15 candidati.Tabara de pregatire este menita sa imbunatateasca abilitati digitale in domeniul ... citeste toata stirea