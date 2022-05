Tanar de 31 ani din Bihor, gasit spanzurat. Sotia sunase la 112, caci barbatul i-a spus ca se sinucide

Un tanar in varsta de 31 ani din Bihor, tatal a doi copii mici, intre care unul grav bolnav, a fost gasit spanzurat, vineri seara, 6 mai, intr-o padure de langa Oradea. Inainte de a pleca de acasa, barbatul i-ar fi spus sotiei ca are ganduri sinucigase, motiv pentru care aceasta a si sunat la 112, ca sa ceara ajutor. Politistii au si pornit in cautarea lui, dar au ajuns tarziu. Corpul neinsufletit al tanarului a fost gasit spanzurat, intr-o padure din Cihei, comuna Sanmartin. "Nu exista ... citeste toata stirea