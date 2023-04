Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au dispus urmarirea penala fata de inculpatul F.S., in varsta de 29 ani pentru savarsirea infractiunii de tentative de omor in stare de recidiva."Din mijloacele de proba administrate in cauza a rezultat urmatoarea situatie de fapt: la data de 17.04.2023, in jurul orelor 07:15, persoana vatamata C.I., in varsta de 27 de ani, se afla impreuna cu o alta persoana, intr-un loc amenajat de oamenii strazii pentru dormit langa un bloc de ... citeste toata stirea