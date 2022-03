Tanara din Harkov: "Orasul este bombardat, dar mama aflata la Moscova nu ma crede!"

Cetatenii rusi sunt complet rupti de evenimentele sangeroase din Ucraina, nu au acces decat la informatiile transmise de televiziunile de stat. Internetul este cenzurat. O tanara stabilita in orasul ucrainean Harkov sustine ca mama sa, aflata la Moscova, nu o crede ca orasul ei este bombardat de rusi.Oleksandra are 25 de ani si locuieste la Harkov. Ea vorbeste frecvent cu mama aflata la Moscova, dar in timpul conversatiilor nu reuseste sa o convinga ca traieste in pericol, intr-un oras ... citeste toata stirea