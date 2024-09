Tanara urmeaza sa fie operata - Andreea Motiu, din Santandrei, are nevoie de ajutor

O tanara de 18 ani din Bihor, care s-a nascut cu Sindrom Down, are nevoie de ajutor. Andreea Maria Motiu este programata pentru o noua interventie pe cord deschis, la Spitalul Pelican din Oradea.Andreea Maria Motiu are 18 ani si este din comuna Santandrei, judetul Bihor. Tanara s-a nascut cu sindrom Down, insa, din pacate, au venit la pachet si alte afectiuni DSA: defect septal atrial, DSV - defect septal ventricular, insuficienta mitrala severa si canal atrio-ventricular comun.Andreea a ... citește toată știrea