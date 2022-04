Targul de Pasti incepe vineri, in Cetatea Oradea

Targul de Pasti va avea loc in Cetatea Oradea, care devine astfel punctul de atractie al Sarbatorilor Pascale. Printre altele, la Cetate vor avea loc mestesuguri si traditii, jocuri si ateliere de creatie, o casuta ZOO, decoratiuni si multe, multe bunatati."Copiii vor fi in centrul atentiei la Targul de Pasti Oradea, acestia fiind asteptati in fiecare zi a evenimentului cu ateliere de creatie, tir cu arcul, modelaj de baloane, baloane uriase de sapun si pictura pe fata - una din activitatile ... citeste toata stirea