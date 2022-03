Targul de Pasti revine in Cetatea Oradea

Targul de Pasti din acest an se va desfasura intre 15-25 aprilie 2022."Editia din acest an vine cu o noutate: o expozitie de oua de Pasti personalizate, in curtea Cetatii dedicata companiilor, ONG-urilor, asociatiilor, scolilor, liceelor, artizanilor, artistilor sau oricaror organizatii care doresc sa ne impartaseasca creativitatea lor! Oua de dimensiuni mai mici sau mai mari, din flori, lemn sau alte materiale, cu specific traditional sau mai putin conventional, vor putea fi admirate din 15 ... citeste toata stirea