Targul Facultatilor la Universitatea din Oradea: Liceenii sunt asteptati sa cunoasca oferta facultatilor oradene

Liceeni, parinti si profesori sunt invitati sa ia parte la cea de-a patra editia a "Targului Facultatilor", organizat de Universitatea din Oradea si dedicat, in primul rand, celor interesati sa urmeze o facultate in orasul de pe Crisul Repede.Targul va avea loc la Biblioteca universitara, in zilele de 20 si 21 mai."Evenimentul da viitorilor absolventi posibilitatea de a interactiona, in mod direct, cu reprezentantii facultatilor ... citește toată știrea