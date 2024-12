Telefonul copiilor cu CES: Parinti si profesori din Bihor pot apela specialistii, pentru sfaturi si informatii privind elevii cu cerinte educationale speciale

In fiecare marti si joi, intre orele 12 si 14, parintii si cadrele didactice din Bihor pot cere telefonic sfatul unor specialisti, daca se confrunta cu probleme ce vizeaza elevii cu cerinte educationale speciale (CES).Reteaua de comunicare a fost creata de Centrul Judetean de Resurse Educationale Bihor (CJRAE) si Inspectoratul Scolar, cu sprijinul unor scoli speciale din judet."Cu prilejul Zilei internationale a persoanelor cu dizabilitati, marcata anual in data de 3 decembrie in cadrul ... citește toată știrea