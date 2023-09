Femeia a ajuns la spital, in stare grava, dupa ce a fost stransa de gat si injunghiata de mai multe ori de barbatul de 47 de ani cu care locuia. Victima a scapat cu viata doar pentru ca a reusit sa pareze o parte din loviturile date de concubinul sau.Agresiunea s-a petrecut in dimineata de sambata, 22 septembrie 2023, in jurul orei 7, in locuinta unde stateau cei doi."Pe fondul unei stari conflictuale mai vechi, (inculpatul - n.n.) a strans-o de gat cu mana pe concubina sa si i-a aplicat ... citeste toata stirea