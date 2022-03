Tentative de asasinat la presedintele Zelinski - Situatie fragila la centrala nucelara Zaporojie

Presedintele Volodimir Zelenski a supravietuit dupa ce a fost vizat de trei incercari de asasinare in ultimele zile, anunta The Times. Jurnalistii sustin ca mercenari de la gruparea paramilitara Wagner si de la fortele speciale din Cecenia au fost trimisi sa-l elimine pe Zelenski Totusi, se pare ca ucrainenii au fost informati despre aceste planuri de oficialii rusi care nu sunt de acord cu razboiul din Ucraina. The Times mai sustine ca Grupul Wagner a suferit pierderi in timpul misiunilor, iar ... citeste toata stirea