Pentru puterea de la Moscova, presedintele Ucrainei este un "evreu special", care are simpatii naziste si s-ar afla in spatele atentatelor comise de Statul Islamic. Occidentul este de asemenea vazut ca fiind in spatele atacurilor.Kremlinul a declarat marti ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este un evreu "un pic special", ca raspuns la o intrebare despre probabilitatea de a face legatura intre el si Ucraina si jihadistii din gruparea jihadista Stat Islamic care au revendicat ... citește toată știrea