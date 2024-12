Terapie prin arta pentru 90 de elevi ai unor scoli speciale din Bihor

In urmatoarele 8 luni, 90 de elevi de la mai multe scoli speciale din Bihor vor participa la activitati de terapie prin arta, gratie unui proiect initiat de Asociatia CES Colaboram - Educam - Sprijinim.Copiii vor fi ghidati sa isi exprime sentimentele si sa se dezvolte prin art-terapie, muzicoterapie si povesti in miscare.De asemenea, profesorii elevilor cu cerinte educationale speciale vor fi pregatiti de specialisti in muzicoterapie, astfel incat sa poata aplica la clasa aceste tehnici si ... citește toată știrea