Tezaur de aur vechi de 4600 de ani descoperit de arheologii oradeni - Unic in Europa

Un mormant din epoca bronzului, cu un inventar spectaculos constand in 169 piese din aur, 800 de margele confectionate din os si o bratara plurispiralata din cupru, a fost descoperit de specialistii Muzeului Esarii Crisurilor, in cadrul cercetarilor arheologice efectuate in acest an pe drumul de legatura intre Oradea si Autostrada A3.Rezultatele preliminare privind cercetarile arheologice preventive realizate in cele noua situri de pe aliniamentul drumului de legatura Oradea - Autostrada A3/ ... citeste toata stirea