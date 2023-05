Elevii claselor a II-a A si a II-a B de la Liceul "Don Orione" din Oradea au primit duminica, 28 mai, Prima Sfanta Impartasanie, intr-un cadru festiv.Plini de emotie si bucurie, imbracati in haine de sarbatoare, elevii claselor a II-a A si a II-a B de la Liceul "Don Orione" s-au intalnit in curtea scolii, de unde, insotiti de doamnele invatatoare, prof. Florina Sipos si prof. Iohana Florentina Pascar, de preoti, parinti, bunici, frati si alti invitati, au pornit in procesiune spre Biserica ... citeste toata stirea