Titularizare 2024: Lista posturilor disponibile in scolile din Bihor

Inspectoratul Scolar Judetean Bihor a publicat lista posturilor didactice disponibile in scolile si gradinitele din Bihor, care vor putea fi ocupate in urma examenului de titularizare din acest an, programat in luna iulie.In judet sunt scoase la concurs 84 de catedre vacante complete, adica titularizabile, pe care cadrele didactice care vor lua nota de trecere la examenul national le vor putea ocupa pe perioada nedeterminata. Dintre acestea, 68 sunt la unitati de invatamant din mediul urban, ... citește toată știrea