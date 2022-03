Tokes Laszlo, apel la solidaritate cu refugiatii ucraineni si critici la adresa politicienilor

Presedintele Consiliului National Maghiar din Transilvania, Tokes Laszlo, face apel la cetateni pentru a sprijini institutiile de stat, bisericesti si ONG-urile angajate in oferirea de ajutor refugiatilor din Ucraina. "Am convingerea ca evitarea implicarii in acest razboi este in beneficiul tarilor din regiunea noastra. Nu sporirea si/sau agravarea problemelor aEuro' cu alte cuvinte turnarea gazului pe foc aEuro', ci ajutarea fratilor si surorilor nostri care sufera din cauza razboiului le este ... citeste toata stirea