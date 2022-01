TOP 10 firme din Bihor: Companiile cu cel mai mare profit

Primele zece companii din Bihor in functie de profitul realizat in 2020 au avut la un loc un profit net de 374 de milioane de lei (84,5 milioane de euro), potrivit bilanturilor depuse.Top companii dupa profitCea mai profitabila companie este European Food, cu profil fabricarea produselor alimentare, care apartine fratilor Ioan si Viorel Micula, si care a realizat un profit net de circa 88 de milioane de lei in 2020. Profitul nu este nici jumatate din cel realizat in 2019, cand European Food ... citeste toata stirea