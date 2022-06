Top Auto sub zodia masinilor electrice

In weekend, toate drumurile iubitorilor de noutati in domeniul auto s-au indreptat spre parcarea Auchan Oradea. Aici, in perioada 16 - 19 iunie a fost organizata cea de-a 13-a editie a expozitiei de automobile Top Auto. Nu mai putin de sapte dealeri auto au prezentat peste 100 de automobile in cadrul expozitiei, printre care si ultimele noutati."Este a 13-a editie Top Auto pe care o organizam. Cu toate problemele din industria auto am reusit sa strangem sapte dealeri importanti si sa avem si ... citeste toata stirea