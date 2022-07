Tornada langa Oradea: Mai multe vartejuri de vant au fost filmate

Potrivit , imagini mai putin obisnuite au atras atentia, vineri, 8 iulie, in judetul Arad. In jurul orelor amiezii, vartejuri de vant puternic au ridicat pamantul la cer, transformandu-l in nori negri de praf care se roteau cu viteza. La un moment dat, a parut ca "tornada" se desprinde de sol, pentru ca apoi sa se risipeasca. Au fost sesizate 3-4 astfel de fenomene intre orele 11 si 15, intre localitatile Horia si Siria.Desi s-au format pe camp si, teoretic, nu ar fi produs stricaciuni, ... citeste toata stirea