Tot in anonimat: Concursul pentru sefia scolilor din Bihor a atras aproape 100 de candidati, dar toti isi ascund identitatea

Concursul organizat de Ministerul Educatiei pentru functiile de directori si directori adjuncti ramase neocupate in urma examenelor de anul trecut a atras, in Bihor, 94 de candidati, din care sase nu indeplinesc insa conditiile minime impuse. Printre aceste criterii se numara vechimea in invatamant ori calificativele obtinute la evaluarea anuala a cadrelor didactice.Conform unui anunt postat luni pe site-ul Inspectoratului Scolar Judetean, sase din cele 94 de dosare inregistrate nu au fost ... citeste toata stirea