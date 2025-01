Toti, impreuna, pentru Oradea curata

Politia Locala vegheaza ca Oradea sa fie curata, 7 zile din 7, chiar si in zile de sarbatoare. Indiferent ca e zi de Pasti, Craciun sau Anul Nou, pana la ora 9 politistii compartimentului de Protectia Mediului au parcurs zona centrala. La prezentarea bilantului pentru anul 2023, am declarat ca ne propunem un 2024 concentrat pe activitatea de mediu si de aceea am organizat cea mai mare parte din resursele noastre spre acest domeniu.Avem un oras destul de curat, iar zona centrala este ... citește toată știrea