Traditii culturale pe valea Crisului Repede - Spectacol concurs

Eveniment deosebit, in weekend, in Vadu Crisului. Duminica a avut loc editia a VIII-a al Festivalului "Traditii culturale pe valea Crisului Repede - Din vatra satului". Din acest an, festivalul a devenit concurs regional, cu participarea scolilor din Bihor, Cluj, Salaj si Arad.Manifestarea a avut loc la Caminul Cultural, intr-o sala frumos impodobita cu piese ornamentale din bogata si frumoasa zestre taraneasca, cu covoare viu colorate si sterguri mestesugite in razboi.Concurentii la editia ... citește toată știrea