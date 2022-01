Trafic rutier cu incetinitorul - se circula in conditii de iarna

Ninsoarea abundenta, viscolita, care a inceput in noaptea de luni spre marti si a continuat pe toata durata zilei a scos la lucru tot ce inseamna utilaj de deszapezire disponibil, atat in Oradea cat si pe drumurile din judet.Primele "urgente""Avand in vedere caderile de zapada din ultimele ore, 24 de utilaje RER Vest au iesit in teren de la ora 7.00, actionand pe urgenta I, II si III. Este vorba de 23 de sararite si o cisterna. Potrivit operatorului de salubritate RER Vest, au fost ... citeste toata stirea