In seara zilei de sambata, 22 iulie, in jurul orei 19:15, un apelant al numarului unic 112 solicita interventia echipajelor specializate, pe raza localitatii Tinca, pentru salvarea unui adolescent din Crisul Negru, acesta fiind vazut disparand sub apa."La locul indicat, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" la judetului Bihor a mobilizat operativ, echipajele de cautare-salvare de la inec ale Garzii de Pompieri Tinca si Detasamentului de Pompieri Salonta, echipajul ... citeste toata stirea