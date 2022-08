Tragedie in Bihor, doi barbati au murit electrocutati. Al doilea s-a electrocutat in timp ce incerca sa salveze prima victima

Tragedia a avut loc in localitatea bihoreana Olosig. Un barbat de 45 de ani efectua lucrari la boilerul folosit pentru incalzirea apei cand a cazut secerat. Sotia l-a vazut inconstient pe scara metalica si a strigat dupa ajutor, nestiind ce s-a intamplat. Un vecin, in varsta de 60 de ani a venit repede sa dea o mana de ajutor. Din nefericire, in momentul in care a incercat sa traga victima, barbatul de 65 ani a fost si el electrocutat mortal."Vecinii acestora au decuplat instalatia electrica ... citeste toata stirea