"Traiasca o mie de ani cei care au trecut pragul Liceului Fermecat Gojdu" - Academicianul D.R. Popescu, la 87 de ani

Fiu al Bihorului, nascut pe data de 19 august 1935 in satul Pausa, din parinti invatatori (mama bihoreanca, tatal oltean), Dumitru Radu Popescu si-a inceput studiile elementare la Scoala Normala "Iosif Vulcan", din Oradea si Liceul "Emanuil Gojdu", absolvind in 1953. Mai tarziu, frecventeaza cursurile de Medicina ale Facultatii din Cluj, dar abandoneaza cursurile in favoarea Filologiei, tot la Cluj, absolvind in 1961.Debuteaza in ziarul "Crisana" din Oradea cu versuri (1953). Unul dintre ... citeste toata stirea