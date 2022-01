Transplant in premiera mondiala. O inima de porc a fost transplantata cu succes in corpul unui om

Desi este prea devreme pentru a sti daca operatia va functiona, marcheaza un pas in incercarea de zeci de ani de a folosi intr-o zi organe de animale pentru transplanturi care sa salveze vieti.Medicii de la Centrul Medical al Universitatii din Maryland spun ca transplantul a demonstrat ca o inima de porc modificata genetic poate functiona in corpul uman fara sa fie respinsa pe moment.Pacientul, David Bennett, in varsta de 57 de ani, stia ca nu exista nicio garantie ca experimentul va ... citeste toata stirea