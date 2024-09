Recent, la Editura Universitatii din Oradea, a aparut cartea Tratat de literatura universala si comparata, volumul V, Realismul, sub coordonarea profesorului univ. dr. Paul Magheru. Este al doilea Tratat de literatura universala si comparata din tara noastra, dupa cel al profesorului Ovidiu Drimba, aparut in 1968, deci in urma cu 56 de ani, cu avantajul ca noul Tratat prezinta inclusiv Modernismul si Postmodernismul pana astazi. Materia volumului este organizata pe sapte capitole, plus o ... citește toată știrea