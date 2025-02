Trei ani de razboi. UE promite noi ajutoare pentru Ucraina: Munitie, bani, energie

Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis ca va accelera livrarea de arme si munitie catre Ucraina, o noua transa de 3,5 miliarde de euro, dar si eforturi suplimentare pentru dobandirea securitatii energetice."24 februarie 2022 este o zi care va ramane pentru totdeauna in infamie. Astazi, ne alaturam voua in comemorarea eroilor cazuti ai Ucrainei si a celor care inca lupta pe front. O natiune pasnica a fost invadata fara niciun motiv, in afara de obsesia imperiala a lui ... citește toată știrea