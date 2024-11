Trei oradeni intr-o cercetare etnografica in Moravia, Cehia - Pe urmele vietii pastorale

Trei artisti fotografi, membri ai Asociatiei "Etno Foto Art" din Municipiul Oradea, au pornit spre Districtul Valašsko, Regiunea Moravia, Republica Ceha, pentru a descoperi urmele vietii pastorale de altadata.Proiectul a fost finantat de Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni si a cuprins doua etape: prima, imprimarea a 120 fotografii in format 30X40 cm pentru a fi expuse in diferite spatii expozitionale din tara si strainatate. A doua etapa a constat in realizarea unui album ... citește toată știrea