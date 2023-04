In cursul diminetii zilei de marti, 18 aprilie, pompierii bihoreni au intervenit pentru salvarea victimelor unui accident rutier produs pe DN 1, pe raza localitatii Valea Mare de Cris, eveniment in care au fost implicate patru persoane (trei adulti si o minora) aflate intr-un autoturism."Pentru gestionarea situatiei de urgenta semnalata prin Sistemul Unic 112, in jurul orei 09:15, la fata locului au fost mobilizate imediat, echipajele de pompieri militari din cadrul Statiei Alesd, cu o ... citeste toata stirea